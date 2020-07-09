Комітет рекомендував ВР призначити місцеві вибори на 25 жовтня

"Відповідно до частини 3 статті 138 регламенту Верховної Ради України рекомендувати Верховній Раді України проект постанови про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (проект постанови №3809 - ред.), за наслідками розгляду прийняти в цілому", - сказав голова комітету Андрій Клочко.

Так, рішення підтримали 15 членів комітету при одному "проти".

Додамо, що комітет також прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді відхилити проекти постанов №3582 "Про призначення чергових виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів, старост села, селища у 2020 році (25 жовтня 2020 року)", автором якого є член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, та №3813 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)", поданий депутатами фракції "Опозиційна платформа – "За життя".

Нагадаємо, що 8 липня у Верховній Раді зареєстрували проект постанови №3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)".