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Комітет ООН розгляне резолюцію щодо Криму 15 листопада - І.Геращенко

Комітет ООН розгляне резолюцію щодо Криму 15 листопада - І.Геращенко

Київ • УНН

 • 9453 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Третій Комітет ООН буде розглядати резолюцію щодо порушень прав людини в Криму у вівторок, 15 листопада. Про це повідомила перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко, передає УНН з посиланням на прес-службу БПП.

"15 листопада у третьому Комітеті ООН відбудуться слухання по порушенню прав людини у Криму", - цитує І.Геращенко прес-служба.

Вона також поінформувала, що за резолюцію, яка обговорюватиметься на засіданні комітету, пізніше буде голосувати Рада Безпеки ООН.

“Окуповані території є закритими для моніторингу міжнародних місій. А там відбуваються реальні, щоденні порушення прав людини. Світ повинен про це знати. Саме тому ми ведемо титанічну роботу для того, щоб мати якомога більшу підтримку під час голосування за цю резолюцію на засіданні Ради безпеки ООН”, – сказала перший віце-спікер.

І.Геращенко також зазначила, що Російська Федерація намагається відволікти увагу світу і показати Україну, як країну, що організовує диверсії та теракти.

“Російська влада намагається дискредитувати Україну в очах світу. Тому сьогодні ми маємо таку кількість наших заручників. Українців, яких хапають на окупованих територіях, як у Криму, так і тих українських заручників, яких хапають в РФ, наприклад, як Романа Сущенка – це спроба показати, що нібито українська сторона має якесь відношення до диверсій, терактів. Це спроба перекласти з хворої сторони на здорову і відволікти увагу від власної агресивної політики. Це спроба вбити в голову світу, що начебто Крим – це Росія”, – наголосила вона.

Другою причиною збільшення кількості заручників, на переконання І.Геращенко, є посилення шантажу і посилення тиску на Україну. “Таким чином РФ намагається добитися від України певних політичних рішень”, – сказала парламентар.

І.Геращенко зазначила, що такі дії Російської Федерації вимагають від України активізації зусиль на міжнародній арені з тим, щоб доносити правдиву інформацію, що насправді відбувається на окупованих територіях.

“Я звертаюсь з закликом до неурядових організацій, які займаються правами людини, – нам необхідно об’єднати зусилля для донесення голосного сигналу світові: окуповані, закриті території стають територіями масового порушення прав людини. Тільки вимагаючи від російської влади допуску туди міжнародних неурядових організацій з прав людини, ми зможемо захистити наших громадян і звільнити їх”, – сказала І.Геращенко.

Українські Національні Новини

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