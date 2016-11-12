Комитет ООН рассмотрит резолюцию по Крыму 15 ноября - И.Геращенко

"15 ноября в третьем Комитете ООН состоятся слушания по нарушению прав человека в Крыму", - цитирует И.Геращенко пресс-служба.

Она также сообщила, что за резолюцию, которая будет обсуждаться на заседании комитета, позже будет голосовать Совет Безопасности ООН.

"Оккупированные территории являются закрытыми для мониторинга международных миссий. А там происходят реальные, ежедневные нарушения прав человека. Мир должен об этом знать. Именно поэтому мы ведем титаническую работу для того, чтобы как можно большую поддержку во время голосования за эту резолюцию на заседании Совета безопасности ООН", - сказала первый вице-спикер.

И.Геращенко также отметила, что Российская Федерация пытается отвлечь внимание мира и показать Украину, как страну, которая организует диверсии и теракты.

"Российская власть пытается дискредитировать Украину в глазах мира. Поэтому сегодня мы имеем такое количество наших заложников. Украинцев, которых хватают на оккупированных территориях, как в Крыму, так и украинских заложников, которых хватают в РФ, например, как Романа Сущенко - это попытка показать, что якобы украинская сторона имеет какое-то отношение к диверсиям, терактам. Это попытка переложить с больной стороны на здоровую и отвлечь внимание от собственной агрессивной политики. Это попытка вбить в голову мира, якобы Крым - это Россия", - подчеркнула она.

Второй причиной увеличения количества заложников, по убеждению И.Геращенко, является усиление шантажа и усиление давления на Украину. "Таким образом РФ пытается добиться от Украины определенных политических решений", - сказала парламентарий.

И.Геращенко отметила, что такие действия Российской Федерации требуют от Украины активизации усилий на международной арене с тем, чтобы доносить правдивую информацию, что происходит на оккупированных территориях.

"Я обращаюсь с призывом к неправительственным организациям, которые занимаются правами человека, - нам необходимо объединить усилия для донесения громкого сигнала миру: оккупированные, закрытые территории становятся территориями массового нарушения прав человека. Только требуя от российских властей допуска туда международных неправительственных организаций по правам человека, мы сможем защитить наших граждан и освободить их", - сказала И. Геращенко.