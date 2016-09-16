Комітет Конгресу США назвав Е.Сноудена злочинцем
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Комітет Палати представників Конгресу США з розвідки назвав екс-співробітника Агентства національної безпеки (АНБ) Едварда Сноудена злочинцем. Про це йдеться в листі до президента США Бараку Обамі, передає УНН з посиланням на “ТАСС”.
“Е.Сноуден не є патріотом. Він не є і викривачем. Він злочинець”, — наголошується в документі.
Конгресмени звинуватили його також в “нанесенні колосального збитку національної безпеки” країни.
Нагадаємо, сенатор від Вермонта Берні Сандерс закликав помилувати Е.Сноудена. Як зазначив сенатор, інформація, яку розсекретив Е.Сноуден, дозволила Конгресу і американському народу зрозуміти ступінь зловживання АНБ своїми повноваженнями і побачити порушення “конституційних прав (американців)”.
Довідка УНН: Едвард Джозеф Сноуден — американський програміст, системний адміністратор, колишній працівник ЦРУ та АНБ США. У червні 2013 року передав інформацію про секретну шпигунську програму PRISM американським та британським газетам, що призвело до гучного скандалу у США.