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15 марта, 19:03 • 116112 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169517 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139728 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132052 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113732 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105995 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101830 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Комитет Конгресса США назвал Э.Сноудена преступником

Комитет Конгресса США назвал Э.Сноудена преступником

Киев • УНН

 • 7419 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Комитет Палаты представителей Конгресса США по разведке назвал экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Сноуден преступником. Об этом говорится в письме к президенту США Бараку Обаме, передает УНН со ссылкой на "ТАСС".

"Э.Сноуден не является патриотом. Он не является и обличителем. Он преступник", - отмечается в документе.

Конгрессмены обвинили его также в "нанесении колоссального ущерба национальной безопасности" страны.

Напомним, сенатор от Вермонта Берни Сандерс призвал помиловать Э.Сноудена. Как отметил сенатор, информация, которую рассекретил Э.Сноуден, позволила Конгрессу и американскому народу понять степень злоупотребления АНБ своими полномочиями и увидеть нарушения "конституционных прав (американцев)".

Справка: Эдвард Джозеф Сноуден - американский программист, системный администратор, бывший работник ЦРУ и АНБ США. В июне 2013 года передал информацию о секретной шпионской программе PRISM американским и британским газетам, что привело к громкому скандалу в США.

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