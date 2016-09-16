Комитет Конгресса США назвал Э.Сноудена преступником
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Комитет Палаты представителей Конгресса США по разведке назвал экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Сноуден преступником. Об этом говорится в письме к президенту США Бараку Обаме, передает УНН со ссылкой на "ТАСС".
"Э.Сноуден не является патриотом. Он не является и обличителем. Он преступник", - отмечается в документе.
Конгрессмены обвинили его также в "нанесении колоссального ущерба национальной безопасности" страны.
Напомним, сенатор от Вермонта Берни Сандерс призвал помиловать Э.Сноудена. Как отметил сенатор, информация, которую рассекретил Э.Сноуден, позволила Конгрессу и американскому народу понять степень злоупотребления АНБ своими полномочиями и увидеть нарушения "конституционных прав (американцев)".
Справка: Эдвард Джозеф Сноуден - американский программист, системный администратор, бывший работник ЦРУ и АНБ США. В июне 2013 года передал информацию о секретной шпионской программе PRISM американским и британским газетам, что привело к громкому скандалу в США.