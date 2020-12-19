Комісія спортсменів WADA розчарована рішенням про скорочення терміну відсторонення РФ від Олімпійських ігор

“Санкції, які отримують окремі спортсмени за порушення антидопінгових правил, є суворими. Ми очікуємо, що організації і управлінці будуть дотримуватися тих же стандартів, що і ми, але цього не сталося”, — йдеться в заяві.

У четвер CAS затвердив санкції відносно російського спорту, прийнявши сторону WADA в його суперечці з Російським антидопінговим агентством.

Російські спортсмени до 16 грудня 2022 року на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу будуть виступати без прапора і гімну країни. Однак російській стороні вдалося домогтися скасування ряду обмежувальних заходів, на яких наполягало WADA. Так, термін дії санкцій було скорочено з чотирьох до двох років.