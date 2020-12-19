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Комісія спортсменів WADA розчарована рішенням про скорочення терміну відсторонення РФ від Олімпійських ігор

Київ • УНН

 • 13966 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Комісія спортсменів Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) розчарована рішенням Спортивного арбітражного суду (CAS) не накладати суворіші і тривалі санкції відносно російського спорту, як того рекомендувало WADA. Про це повідомляє пресслужба WADA, пише УНН.

Комісія спортсменів WADA розчарована рішенням про скорочення терміну відсторонення РФ від Олімпійських ігор

“Санкції, які отримують окремі спортсмени за порушення антидопінгових правил, є суворими. Ми очікуємо, що організації і управлінці будуть дотримуватися тих же стандартів, що і ми, але цього не сталося”, — йдеться в заяві.

У четвер CAS затвердив санкції відносно російського спорту, прийнявши сторону WADA в його суперечці з Російським антидопінговим агентством.

Російські спортсмени до 16 грудня 2022 року на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу будуть виступати без прапора і гімну країни. Однак російській стороні вдалося домогтися скасування ряду обмежувальних заходів, на яких наполягало WADA. Так, термін дії санкцій було скорочено з чотирьох до двох років.

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