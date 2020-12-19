Комісія спортсменів WADA розчарована рішенням про скорочення терміну відсторонення РФ від Олімпійських ігор
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Комісія спортсменів Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) розчарована рішенням Спортивного арбітражного суду (CAS) не накладати суворіші і тривалі санкції відносно російського спорту, як того рекомендувало WADA. Про це повідомляє пресслужба WADA, пише УНН.
“Санкції, які отримують окремі спортсмени за порушення антидопінгових правил, є суворими. Ми очікуємо, що організації і управлінці будуть дотримуватися тих же стандартів, що і ми, але цього не сталося”, — йдеться в заяві.
У четвер CAS затвердив санкції відносно російського спорту, прийнявши сторону WADA в його суперечці з Російським антидопінговим агентством.
Російські спортсмени до 16 грудня 2022 року на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу будуть виступати без прапора і гімну країни. Однак російській стороні вдалося домогтися скасування ряду обмежувальних заходів, на яких наполягало WADA. Так, термін дії санкцій було скорочено з чотирьох до двох років.