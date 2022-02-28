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Комендантську годину на Київщині продовжено до 1 березня

Комендантську годину на Київщині продовжено до 1 березня

Київ • УНН

 • 449138 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. На території Київської області вводиться комендантська година з 19.00 до 7.00. Комендантська година починає діяти з 28 лютого до 1 березня всій території Київської області. Про це інформує Київська обласна державна адміністрація, пише УНН.

Цитата

“Ми продовжуємо обороняти регіон. Прошу з розумінням поставитися до комендантського часу, який необхідний задля безпеки мешканців регіону. Влада робить всі необхідні кроки заради стабілізації ситуації”, – заявив голова ОДА Олексій Кулеба.

Деталі

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи.

Додамо

Раніше повідомлялося, що комендантська година у Києві відсьогодні триватиме з 20:00 до 07:00.

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