Комендантську годину на Київщині продовжено до 1 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. На території Київської області вводиться комендантська година з 19.00 до 7.00. Комендантська година починає діяти з 28 лютого до 1 березня всій території Київської області. Про це інформує Київська обласна державна адміністрація, пише УНН.
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“Ми продовжуємо обороняти регіон. Прошу з розумінням поставитися до комендантського часу, який необхідний задля безпеки мешканців регіону. Влада робить всі необхідні кроки заради стабілізації ситуації”, – заявив голова ОДА Олексій Кулеба.
Деталі
Під час комендантської години заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи.
Додамо
Раніше повідомлялося, що комендантська година у Києві відсьогодні триватиме з 20:00 до 07:00.