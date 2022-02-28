Комендантский час в Киевской области продлен до 1 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. На территории Киевской области вводится комендантский час с 19.00 до 7.00. Комендантский час начинает действовать с 28 февраля до 1 марта. Об этом информирует Киевская областная государственная администрация, пишет УНН.
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“Мы продолжаем оборонять регион. Прошу с пониманием отнестись к комендантскому времени, которое необходимо для безопасности жителей региона. Власть делает все необходимые шаги ради стабилизации ситуации”, - заявил председатель ОГА Алексей Кулеба.
Детали
Во время комендантского часа запрещается находиться на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности.
Добавим
Ранее сообщалось, что комендантский час в Киеве с сегодняшнего дня продлится с 20:00 до 07:00.