Комендантский час в Киевской области продлен до 1 марта

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“Мы продолжаем оборонять регион. Прошу с пониманием отнестись к комендантскому времени, которое необходимо для безопасности жителей региона. Власть делает все необходимые шаги ради стабилизации ситуации”, - заявил председатель ОГА Алексей Кулеба.

Детали

Во время комендантского часа запрещается находиться на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности.

Добавим

Ранее сообщалось, что комендантский час в Киеве с сегодняшнего дня продлится с 20:00 до 07:00.