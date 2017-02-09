Командування США в Афганістані заявило про нестачу солдат для боротьби з талібами
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Командувач військами США в Афганістані Джон Ніколсон зазначив, що потребує кілька тисяч військових для того, щоб вийти із тупика у боротьбі з талібами, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Я маю достатньо ресурсів у боротьбі з тероризмом. Однак у нас не вистачає кілька тисяч солдат”, — зазначив Д.Ніколсон.
Нагадаємо, лідери НАТО домовилися продовжити місію “Рішуча підтримка” в Афганістані після 2016 року.
Як повідомляв УНН, військові США повідомили про загибель 33 цивільних під час зіткнення з “Талібаном” в Афганістані.