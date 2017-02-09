Командование США в Афганистане заявило о нехватке солдат для борьбы с талибами
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Командующий войсками США в Афганистане Джон Николсон отметил, что требуется несколько тысяч военных для того, чтобы выйти из тупика в борьбе с талибами, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Я имею достаточно ресурсов в борьбе с терроризмом. Однако у нас не хватает несколько тысяч солдат ", - отметил Д.Николсон.
Напомним, лидеры НАТО договорились продолжить миссию "Решительная поддержка" в Афганистане после 2016 года .
Как сообщал УНН, военные США сообщили о гибели 33 гражданских во время столкновения с "Талибаном" в Афганистане .