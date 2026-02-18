Колишнього ватажка “днр” губарєва звинуватили у дискредитації російської армії

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Ексклюзив
16:17 • 8986 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
15:06 • 18985 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
14:25 • 15213 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 24457 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 20241 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 16655 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 21051 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 24146 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 17420 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 18358 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.7м/с
80%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Переговори України, США та рф у Женеві завершилися - росЗМІ18 лютого, 09:58 • 24533 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 14507 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 11741 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?18 лютого, 13:04 • 17537 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення17:10 • 6312 перегляди
Публікації
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення17:10 • 6382 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo15:06 • 18989 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?18 лютого, 13:04 • 17573 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 24458 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 57468 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Кирило Буданов
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Білорусь
Абу-Дабі
Реклама
УНН Lite
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo19:06 • 728 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 11770 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 14537 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 21930 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 34406 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Дипломатка

Колишнього ватажка “днр” губарєва звинуватили у дискредитації російської армії

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Сам губарєв заявив, що поки не знає, хто написав на нього донос, але припускає, що це міг бути командир спецпідрозділу "ахмат" апті алаудінов.

Колишнього ватажка “днр” губарєва звинуватили у дискредитації російської армії

На колишнього "народного губернатора" так званої "донецької народної республіки" та одного із засновників "днр" павла губарєва склали протокол про дискредитацію російської армії. Про це йдеться на сайті Мосміськсуду, передає УНН.

Деталі 

На сайті суду вказується, що на губарєва склали протокол про дискредитацію російської армії. Адміністративна справа за частиною 1 статті 20.3.3 КоАП зареєстрована в Таганському районному суді москви 18 лютого. Стаття передбачає штраф до 50 тис. рублів. 

Сам губарєв заявив, що поки не знає, хто написав на нього донос, але припускає, що це міг бути командир спецпідрозділу "ахмат" апті алаудінов. 

Нагадаємо 

У 2023 році у рф, біля Міщанського суду, де заарештували Ігоря "Стрєлкова" Гіркіна, затримали колишнього "народного губернатора" і співробітника "міноборони днр" Павла Губарєва.

Павло Башинський

Війна в Україні
Війна в Україні