Колишнього ватажка “днр” губарєва звинуватили у дискредитації російської армії
Київ • УНН
Сам губарєв заявив, що поки не знає, хто написав на нього донос, але припускає, що це міг бути командир спецпідрозділу "ахмат" апті алаудінов.
На колишнього "народного губернатора" так званої "донецької народної республіки" та одного із засновників "днр" павла губарєва склали протокол про дискредитацію російської армії. Про це йдеться на сайті Мосміськсуду, передає УНН.
Деталі
На сайті суду вказується, що на губарєва склали протокол про дискредитацію російської армії. Адміністративна справа за частиною 1 статті 20.3.3 КоАП зареєстрована в Таганському районному суді москви 18 лютого. Стаття передбачає штраф до 50 тис. рублів.
Нагадаємо
У 2023 році у рф, біля Міщанського суду, де заарештували Ігоря "Стрєлкова" Гіркіна, затримали колишнього "народного губернатора" і співробітника "міноборони днр" Павла Губарєва.