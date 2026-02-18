Бывшего главаря "днр" губарева обвинили в дискредитации российской армии

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Эксклюзив
16:17 • 9284 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
15:06 • 19480 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
14:25 • 15471 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 24842 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 20396 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 16713 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 21094 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 24170 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 17435 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 18373 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.7м/с
80%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Переговоры Украины, США и рф в Женеве завершились - росСМИ18 февраля, 09:58 • 24605 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 14593 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 11824 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?18 февраля, 13:04 • 17634 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления17:10 • 6508 просмотра
публикации
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления17:10 • 6966 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo15:06 • 19480 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?18 февраля, 13:04 • 17867 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 24842 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 57605 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Кирилл Буданов
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Беларусь
Абу-Даби
Реклама
УНН Lite
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo19:06 • 890 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 11998 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 14769 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 21993 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 34463 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Дипломатка

Бывшего главаря "днр" губарева обвинили в дискредитации российской армии

Киев • УНН

 • 424 просмотра

Сам губарев заявил, что пока не знает, кто написал на него донос, но предполагает, что это мог быть командир спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинов.

Бывшего главаря "днр" губарева обвинили в дискредитации российской армии

На бывшего "народного губернатора" так называемой "донецкой народной республики" и одного из основателей "днр" павла губарева составили протокол о дискредитации российской армии. Об этом говорится на сайте Мосгорсуда, передает УНН.

Детали 

На сайте суда указывается, что на губарева составили протокол о дискредитации российской армии. Административное дело по части 1 статьи 20.3.3 КоАП зарегистрировано в Таганском районном суде москвы 18 февраля. Статья предусматривает штраф до 50 тыс. рублей. 

Сам губарев заявил, что пока не знает, кто написал на него донос, но предполагает, что это мог быть командир спецподразделения "ахмат" апти алаудинов. 

Напомним 

В 2023 году в рф, возле Мещанского суда, где арестовали Игоря "Стрелкова" Гиркина, задержали бывшего "народного губернатора" и сотрудника "минобороны днр" Павла Губарева.

Павел Башинский

Война в Украине
Война в Украине