Бывшего главаря "днр" губарева обвинили в дискредитации российской армии
Киев • УНН
Сам губарев заявил, что пока не знает, кто написал на него донос, но предполагает, что это мог быть командир спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинов.
На бывшего "народного губернатора" так называемой "донецкой народной республики" и одного из основателей "днр" павла губарева составили протокол о дискредитации российской армии. Об этом говорится на сайте Мосгорсуда, передает УНН.
Детали
На сайте суда указывается, что на губарева составили протокол о дискредитации российской армии. Административное дело по части 1 статьи 20.3.3 КоАП зарегистрировано в Таганском районном суде москвы 18 февраля. Статья предусматривает штраф до 50 тыс. рублей.
Сам губарев заявил, что пока не знает, кто написал на него донос, но предполагает, что это мог быть командир спецподразделения "ахмат" апти алаудинов.
Напомним
В 2023 году в рф, возле Мещанского суда, где арестовали Игоря "Стрелкова" Гиркина, задержали бывшего "народного губернатора" и сотрудника "минобороны днр" Павла Губарева.