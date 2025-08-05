Колишній президент Румунії Йон Ілієску помер у віці 95 років

На 96-му році життя помер колишній президент Румунії Йон Ілієску, передає УНН із посиланням на повідомлення уряду Румунії.

З глибоким жалем уряд повідомляє про смерть колишнього президента Румунії, пана Йона Ілієску. Колишній президент румунської держави помер сьогодні, 5 серпня 2025 року, у клінічній лікарні швидкої допомоги імені проф. доктора Агріппи Іонеску - йдеться у повідомленні.

Уряд Румунії висловив співчуття родині та всім його близьким.

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Як повідомив прем'єр Румунії Іліє Боложан, Ілієску кілька разів обіймав посаду глави держави та очолював головну ліву партію тих років. Під час його мандата було прийнято документи та рішення, які вплинули на напрямок розвитку Румунії, зокрема Снагівську декларацію та перегляд Конституції 2003 року, акти, що стали основою для значних змін у політичному та інституційному плані.

Його смерть знаменує собою кінець значного етапу в новітній історії країни, позначеного посткомуністичним переходом та суттєвими трансформаціями в суспільному житті - резюмував прем'єр Румунії.

Як повідомляли ЗМІ, у 2017 році колишньому президенту Румунії Йону Ілієску пред'явлено звинувачення в скоєнні злочинів проти людяності за насильницьке придушення протестів шахтарів влітку 1990 року.