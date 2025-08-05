Бывший президент Румынии Ион Илиеску скончался в возрасте 95 лет

На 96-м году жизни скончался бывший президент Румынии Ион Илиеску, передает УНН со ссылкой на сообщение правительства Румынии.

С глубоким прискорбием правительство сообщает о смерти бывшего президента Румынии, господина Иона Илиеску. Бывший президент румынского государства скончался сегодня, 5 августа 2025 года, в клинической больнице скорой помощи имени проф. доктора Агриппы Ионеску - говорится в сообщении.

Правительство Румынии выразило соболезнования семье и всем его близким.

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Как сообщил премьер Румынии Илие Боложан, Илиеску несколько раз занимал пост главы государства и возглавлял главную левую партию тех лет. Во время его мандата были приняты документы и решения, которые повлияли на направление развития Румынии, в частности Снаговскую декларацию и пересмотр Конституции 2003 года, акты, ставшие основой для значительных изменений в политическом и институциональном плане.

Его смерть знаменует собой конец значительного этапа в новейшей истории страны, отмеченного посткоммунистическим переходом и существенными трансформациями в общественной жизни - резюмировал премьер Румынии.

Как сообщали СМИ, в 2017 году бывшему президенту Румынии Иону Илиеску предъявлено обвинение в совершении преступлений против человечности за насильственное подавление протестов шахтеров летом 1990 года.