"Колос" перервав триматчеву серію поразок в УПЛ

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. У межах восьмого туру Української Прем'єр-ліги відбулася зустріч за участі двох середняків чемпіонату – "Інгулець" приймав "Колос", передає кореспондент УНН.

Деталі

У першому таймі глядачам не прийшлося нудьгувати. Вони побачили нереалізований пенальті від Кирила Петрова із "Інгульця", скасовані голи у виконанні господарів, чимало моментів поблизу обох воріт. Перший тайм завершився мінімальною перевагою гостей завдяки голу Олександра Чорноморця, а по перерві кількість цікавих подій на полі не надто зменшилася.

Різниця полягала в тому, що "Колос", ведучи в рахунку, став грати по результату, тож більшість атакувальних активностей проявляли господарі поля. Спрацювала тактика гостей – вони не просто втримали потрібний рахунок, а й зуміли подвоїти його зусиллями В'ячеслава Чурка (0:2).

Зазначимо, "Колос" набрав 8 очок і перервав серію із трьох поразок поспіль. "Інгулець" відстає на один бал.

Доповнення

У наступному турі петровський "Інгулець" проводитиме гостьовий матч проти одеського "Чорноморця", а "Колос" спробує свої сили в домашньому поєдинку проти полтавської "Ворскли".

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