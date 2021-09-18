"Колос" прервал трехматчевую серию поражений в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В рамках восьмого тура Украинской Премьер-лиги состоялась встреча с участием двух середняков чемпионата - "Ингулец" принимал "Колос", передает корреспондент УНН.
Детали
В первом тайме зрителям не пришлось скучать. Они увидели нереализованный пенальти от Кирилла Петрова с "Ингульца", отмененные гола в исполнении хозяев, немало моментов возле обоих ворот. Первый тайм завершился минимальным преимуществом гостей благодаря голу Александра Черноморца, а после перерыва количество интересных событий на поле не слишком уменьшилось.
Разница заключалась в том, что "Колос", ведя в счете, стал играть по результату, поэтому большинство атакующих активностей проявляли хозяева поля. Сработала тактика гостей - они не просто удержали нужный счет, но и сумели удвоить его усилиями Вячеслава Чурко (0:2).
Отметим, "Колос" набрал 8 очков и прервал серию из трех поражений подряд. "Ингулец" отстает на один балл.
Дополнение
В следующем туре петровский "Ингулец" будет проводить гостевой матч против одесского "Черноморца", а "Колос" попробует свои силы в домашнем поединке против полтавской "Ворсклы".