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Колишньому заступнику голови Апеляційного суду Києва повідомлено про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Колишньому заступнику голови Апеляційного суду Києва та двом суддям повідомлено про підозру за незаконне притягнення до відповідальності учасників Майдану. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.

"11.04.2018 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 375 (постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови) Кримінального кодексу України одному з колишніх заступників голови Апеляційного суду м. Києва і двом суддям цього суду", - написав Лисенко.

За його словами, у постановленні від 6.02.2014 у складі колегії суддів вони винесли завідомо неправосудну ухвалу про відмову у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту арештованого та залишення у силі незаконної ухвали судді місцевого суду про застосування до завідомо невинної особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, якого правоохоронці незаконно затримали 24.01.2014 на бульварі Л. Українки в м. Києві з декількома шинами в автомобілі і безпідставно притягнули до кримінальної відповідальності за нібито участь у масових заворушеннях.

Крім того, колишньому заступнику керівника цього суду інкримінується також і незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду, відповідно до ст. 376-1 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування продовжується. Вирішується питання та збираються докази щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших співучасників вчинення цих злочинів.

Як повідомляв УНН, заступнику прокурора Вінницької області, викритому "на гарячому" 10 квітня 2018 року детективами НАБУ спільно зі співробітниками Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокурорів САП, 12 квітня повідомлено про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу України ("Зловживання впливом").

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