Колишнього зіркового футболіста "Динамо" заарештували в Хорватії

Загребська поліція підтвердила, що стосовно колишнього футболіста було проведено кримінальне розслідування.

Члени сім'ї Вукоєвича звинуватили його в погрозах вбити дружину, її сестру і матір. Зазначається, що це відбулося, коли хорват прийшов додому в алкогольному сп'янінні.

Примітно, що поліція також провела обшук в його будинку, щоб визначити, чи є у Вукоєвича вогнепальна зброя.

Додамо, хорват з 2008 по 2015 роки виступав в "Динамо", а наразі є наставником молодіжної збірної Хорватії і тренером-селекціонером "Динамо".