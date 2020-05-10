Колишнього зіркового футболіста "Динамо" заарештували в Хорватії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Колишній член збірної Хорватії з футболу і київського "Динамо" Огнєн Вукоєвич опинився в поліції за підозрою загрози вчинення злочину, повідомляє УНН з посиланням на Sportske Jutarnji.
Загребська поліція підтвердила, що стосовно колишнього футболіста було проведено кримінальне розслідування.
Члени сім'ї Вукоєвича звинуватили його в погрозах вбити дружину, її сестру і матір. Зазначається, що це відбулося, коли хорват прийшов додому в алкогольному сп'янінні.
Примітно, що поліція також провела обшук в його будинку, щоб визначити, чи є у Вукоєвича вогнепальна зброя.
Додамо, хорват з 2008 по 2015 роки виступав в "Динамо", а наразі є наставником молодіжної збірної Хорватії і тренером-селекціонером "Динамо".