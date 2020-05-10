Бывшего звездного футболиста "Динамо" арестовали в Хорватии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Бывший член сборной Хорватии по футболу и киевского "Динамо" Огнен Вукоевич оказался в полиции по подозрению угрозы совершения преступления, сообщает УНН со ссылкой на Sportske Jutarnji.
Загребская полиция подтвердила, что в отношении бывшего футболиста было проведено уголовное расследование.
Члены семьи Вукоевича обвинили его в угрозах убить жену, ее сестру и мать. Отмечается, что это произошло, когда хорват пришел домой в алкогольном опьянении.
Примечательно, что полиция также провела обыск в его доме, чтобы определить, есть ли у Вукоевича огнестрельное оружие.
Добавим, хорват с 2008 по 2015 годы выступал в "Динамо", а сейчас является наставником молодежной сборной Хорватии и тренером-селекционером "Динамо".