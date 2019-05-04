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Колишнього начальника охорони Лукашенко заарештували за хабар від російської компанії

Колишнього начальника охорони Лукашенко заарештували за хабар від російської компанії

Київ • УНН

 • 8278 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Колишній заступник державного секретаря Ради безпеки Білорусі Андрій Втюрін затриманий на місці злочину при отриманні хабара від російської компанії. Про це повідомляється на сайті Комітету державної безпеки республіки, повідомляє УНН.

"Слідчим управлінням КДБ пред'явлено звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 430 ("Одержання хабара") КК Республіки Білорусь, Втюріну Андрію Олександровичу. Напередодні він був затриманий на місці злочину при отриманні 148 600 доларів від представника російської комерційної структури "Г" за сприяння в просуванні її інтересів в Республіці Білорусь. Останньому пред'явлено звинувачення в дачі хабара", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що обидва обвинувачених визнали провину за даним епізодом в повному обсязі. До них застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

У КДБ тривають необхідні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії.

Раніше УНН повідомляв, що Лукашенко звільнив колишнього начальника своєї охорони з Радбезу Білорусі.

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