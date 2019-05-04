Бывшего начальника охраны Лукашенко арестовали за взятку от российской компании

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7 марта, 19:45 • 60412 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 88322 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100756 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102740 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126095 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112440 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138323 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144744 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130196 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130252 просмотра

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Бывшего начальника охраны Лукашенко арестовали за взятку от российской компании

Бывшего начальника охраны Лукашенко арестовали за взятку от российской компании

Киев  •  УНН

 • 8274 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Бывший заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Андрей Втюрин задержан с поличным при получении взятки от российской компании. Об этом сообщается на сайте Комитете государственной безопасности республики, предает УНН.

"Следственным управлением КГБ предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 ("Получение взятки") УК Республики Беларусь, Втюрину Андрею Александровичу. Накануне он был задержан с поличным при получении 148 600 долларов от представителя российской коммерческой структуры "Г" за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь. Последнему предъявлено обвинение в даче взятки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оба обвиняемых признали вину по данному эпизоду в полном объеме. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В КГБ продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее УНН сообщал, что Лукашенко уволил бывшего начальника своей охраны из Совбеза Беларуси.

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