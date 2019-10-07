Колишній заступник голови Нацполіції став заступником гендиректора ”Укроборонпрому”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Колишнього заступника голови Національної поліції України Костянтина Бушуєва призначено заступником гендиректора державного концерну “Укроборонпром”. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис держконцерну у Facebook.
Так, у повідомленні йдеться про те, що генеральний директор “Укроборонпром” Айварас Абромавичус призначив Бушуєва заступником генерального директора з безпеки.
Окрім Бушуєва Абромавичус призначив ще двох очільників напрямів. Таким чином Володимир Біруля був назначений на посаду начальника управління комунікацій, а Віталій Пахомов — директором HR-департаменту.
Як повідомляв УНН, 17 серпня Бушуєв подав у відставку з посади заступника голови Нацполіції. Бушуєв працював на цій посаді з грудня 2015 року.