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Колишній заступник голови Нацполіції став заступником гендиректора ”Укроборонпрому”

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Колишнього заступника голови Національної поліції України Костянтина Бушуєва призначено заступником гендиректора державного концерну “Укроборонпром”. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис держконцерну у Facebook.

Колишній заступник голови Нацполіції став заступником гендиректора ”Укроборонпрому”

Так, у повідомленні йдеться про те, що генеральний директор “Укроборонпром” Айварас Абромавичус призначив Бушуєва заступником генерального директора з безпеки.

Окрім Бушуєва Абромавичус призначив ще двох очільників напрямів. Таким чином Володимир Біруля був назначений на посаду начальника управління комунікацій, а Віталій Пахомов — директором HR-департаменту.

Як повідомляв УНН, 17 серпня Бушуєв подав у відставку з посади заступника голови Нацполіції. Бушуєв працював на цій посаді з грудня 2015 року.

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