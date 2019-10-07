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Бывший замглавы Нацполиции стал заместителем гендиректора "Укроборонпрома"

Киев • УНН

 • 16079 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Бывшего заместителя главы Национальной полиции Украины Константина Бушуева назначили заместителем гендиректора государственного концерна "Укроборонпром". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение госконцерна в Facebook.

Бывший замглавы Нацполиции стал заместителем гендиректора "Укроборонпрома"

Так, в сообщении говорится о том, что генеральный директор “Укроборонпром” Айварас Абромавичюс назначил Бушуева заместителем генерального директора по безопасности.

Кроме Бушуева Абромавичус назначил еще двух руководителей направлений. Таким образом Владимир Бируля был назначен на должность начальника управления коммуникаций, а Виталий Пахомов — директором HR-департамента.

Как сообщал УНН, 17 августа Бушуев подал в отставку с должности заместителя председателя Нацполиции. Бушуев работал на этой должности с декабря 2015 года.

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