Колишній віце-президент Європарламенту проведе Різдво у в'язниці за рішенням суду
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Єва Кайлі проведе різдвяні канікули у в'язниці, ухвалив у четвер бельгійський суд, інформує УНН посилаючись на Politico.
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Згідно з пресрелізом, після слухання, на якому адвокати Кайлі наполягали на її звільненні з в'язниці з електронною міткою, натомість суд "продовжив термін попереднього ув'язнення на один місяць".
Колишній віце-президента Європейського парламенту перебуває у в'язниці майже два тижні після того, як було заарештована.
Кайлі може оскаржити рішення протягом 24 годин, а її справу буде переглянуто протягом 15 днів. Її грецький адвокат Міхаліс Димитракопулос заявив, що вони не оскаржуватимуть це рішення.
Додамо
Єву Кайлі звинувачують у корупції, відмиванні грошей та участі у злочинній організації для лобіювання інтересів Катару та Марокко. Її партнер, який працював помічником одного із депутатів Європарламенту, також перебуває під вартою.