Колишній тренер "Дніпра" очолив клуб іспанської Прімери

Сказано, що в тренерський штаб Муньіса також увійдуть Альваро Рейна Гомес в якості другого тренера та Антоніо Хосе Лопес Мангуал в якості фахівця з воротарів.

Новий клуб Муньіса має ряд поразок поспіль і з 34 очками займає 15 місце в Прімері.

Зауважимо, що Муньіс працював у тренерському штабі Хуанде Рамоса в “Дніпрі” в 2010-2014 роках. Також очолював іспанські “Леванте”, “Расінг” та інші. Останнім місцем роботи фахівця була “Малага”.