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19 березня, 18:42 • 100046 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 138929 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 116957 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 131283 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 135652 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 124735 перегляди

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19 березня, 06:32 • 170667 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125452 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124313 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Колишній тренер "Дніпра" очолив клуб іспанської Прімери

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Іспанський фахівець Хуан Муньїс, який відомий по роботі в ФК “Дніпро”, очолив ФК “Алавес”, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.

Сказано, що в тренерський штаб Муньіса також увійдуть Альваро Рейна Гомес в якості другого тренера та Антоніо Хосе Лопес Мангуал в якості фахівця з воротарів.

Новий клуб Муньіса має ряд поразок поспіль і з 34 очками займає 15 місце в Прімері.

Зауважимо, що Муньіс працював у тренерському штабі Хуанде Рамоса в “Дніпрі” в 2010-2014 роках. Також очолював іспанські “Леванте”, “Расінг” та інші. Останнім місцем роботи фахівця була “Малага”.

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