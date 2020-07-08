Бывший тренер "Днепра" возглавил клуб испанской Примеры
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Испанский специалист Хуан Муньис, который известен по работе в ФК “Днепр”, возглавил ФК “Алавес”, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
Сказано, что в тренерский штаб Муньиса также войдут Альваро Рейна Гомес в качестве второго тренера и Антонио Хосе Лопес Мангуал в качестве специалиста по вратарях.
Новый клуб Муньиса имеет ряд поражений подряд и с 34 очками занимает 15 место в Примере.
Заметим, что Муньис работал в тренерском штабе Хуанде Рамоса в “Днепре” в 2010-2014 годах. Также возглавлял испанские “Леванте”, “Расинг” и другие. Последним местом работы специалиста была “Малага”.