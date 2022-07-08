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Колишній прем'єр Японії у критичному стані після стрілянини

Колишній прем'єр Японії у критичному стані після стрілянини

Київ • УНН

 • 115484 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що колишній лідер Японії Сіндзо Абе перебуває у критичному стані після поранення у п'ятницю вранці, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

За його словами, Абе надається екстрена медична допомога. Лікарі "борються за те, щоб врятувати" колишнього лідера Японії, заявив Кісіда на пресконференції в п'ятницю.

"Це вчинок, який не можна пробачити", - сказав Кісіда.

Колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе отримав вогнепальне поранення у праву частину шиї, повідомляє Агентство з боротьби з пожежами та стихійними лихами Міністерства внутрішніх справ та зв'язку в Токіо.

Його забрала швидка допомога, потім на медичному вертольоті доставили до лікарні, де він зараз перебуває в невідкладній допомозі, повідомляє агентство.

Агентство повідомило, що місцева пожежна служба в Нарі отримала екстрений виклик із місця події близько 11:31 за місцевим часом.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, Абе вистрілили у спину з дробовика. І що нібито дорогою до лікарні у нього зупинилося серце та дихання.

Раніше

Як повідомляє телеканал NHK, невідомий вистрілив у експрем'єра Японії Сіндзо Абе під час його вуличного виступу у місті Нара.

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