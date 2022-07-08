Бывший премьер Японии в критическом состоянии после стрельбы

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Киев • УНН

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что бывший лидер Японии Синдзо Абэ находится в критическом состоянии после ранения в пятницу утром, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По его словам, Абэ предоставляется экстренная медицинская помощь. Врачи "борются за то, чтобы спасти" бывшего лидера Японии, заявил Кисида на пресс-конференции в пятницу.

"Это поступок, который нельзя простить", – сказал Кисида.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ получил огнестрельное ранение в правую часть шеи, сообщает Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями Министерства внутренних дел и связи в Токио.

Его забрала скорая помощь, затем на медицинском вертолете доставили в больницу, где он сейчас находится в неотложной помощи, сообщает агентство.

Агентство сообщило, что местная пожарная служба в Наре получила экстренный вызов с места происшествия около 11:31 по местному времени.

Согласно сообщениям СМИ, Абэ выстрелили в спину из дробовика. И что якобы по дороге в больницу у него остановилось сердце и дыхание.

Ранее

Как сообщает телеканал NHK, неизвестный выстрелил в экс-премьера Японии Синдзо Абэ во время его уличного выступления в городе Нара.

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