Колишній посол Ірану в Росії призначений верховним радником глави іранського МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Мехді Санаї, який займав в період з 2013 по 2019 рік посаду посла Ірану в Росії, призначений верховним радником іранського міністра закордонних справ Мохаммада Джавада Заріфа. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційне агентство ISNA.
"Глава іранської дипломатії Мохаммад Джавад Заріф призначив Мехді Санаї своїм новим верховним радником", - йдеться в повідомленні.
За даними ТАСС, 51-річний Санаї - іранський вчений і дипломат, довгі роки присвятив вивченню Росії. У 1999-2003 роках він працював радником з питань культури посольства Ірану в Росії. У 2013-2019 роках обіймав посаду посла Ірану в Росії, на цій посаді його змінив Касем Джалалі.
Нагадаємо, в Ірані заарештували посла Великої Британії.