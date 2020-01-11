Бывший посол Ирана в России назначен верховным советником главы иранского МИД

"Глава иранской дипломатии Мохаммад Джавад Зариф назначил Мехди Санаи своим новым верховным советником", - говорится в сообщении.

По данным ТАСС, 51-летний Санаи - иранский ученый и дипломат, долгие годы посвятивший изучению России. В 1999-2003 годах он работал советником по культуре посольства Ирана в России. В 2013-2019 годах занимал должность посла Ирана в России, на этом посту его сменил Касем Джалали.

Напомним, в Иране арестовали посла Великобритании.