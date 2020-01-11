Бывший посол Ирана в России назначен верховным советником главы иранского МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Мехди Санаи, занимавший в период с 2013 по 2019 год пост посла Ирана в России, назначен верховным советником иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационное агентство ISNA.
"Глава иранской дипломатии Мохаммад Джавад Зариф назначил Мехди Санаи своим новым верховным советником", - говорится в сообщении.
По данным ТАСС, 51-летний Санаи - иранский ученый и дипломат, долгие годы посвятивший изучению России. В 1999-2003 годах он работал советником по культуре посольства Ирана в России. В 2013-2019 годах занимал должность посла Ирана в России, на этом посту его сменил Касем Джалали.
Напомним, в Иране арестовали посла Великобритании.