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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Колишній клуб Шевченка запустив масштабну акцію на підтримку України

Колишній клуб Шевченка запустив масштабну акцію на підтримку України

Київ • УНН

 • 108936 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Італійський ФК "Мілан" створив спеціальний канал для збору коштів для італійського "Червоного Хреста" фінанси з якого направлятимуть на допомогу Україні та постраждалим з нашої країни, інформує УНН з посиланням на сайт "Росоннері".

Деталі

Клуб спільно з Андрієм Шевченком розробив унікальний варіант форми. Це копія екіпірування зразка 2003 року з окремими змінами – "синьо-жовтими" мотивами та написом "Мілан" за мир". Придбати футболку буде можливість в офіційному онлайн-магазині з 11 березня.

Будуть і інші подібні благодійні аукціони, зокрема на продаж виставлять футболки з українським прапором, написом "Мир" і автографами футболістів, в яких команда виходила на розминку перед кубковим матчем з "Інтером".

Також анонсували продаж футболки з написом "Мілан" за мир", в яких 12 березня жіноча команда "Мілана" зіграє проти "Ювентуса" у півфіналі Кубка Італії.

Варто зазначити, що академія "Мілана" літом візьме участь в організації спеціального дитячого табору для дітей, які вимушено залишили Україну.

Що передувало цьому

Клуб НБА здійснив допомогу українським переселенцям.

Українські Національні Новини

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