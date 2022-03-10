Колишній клуб Шевченка запустив масштабну акцію на підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Італійський ФК "Мілан" створив спеціальний канал для збору коштів для італійського "Червоного Хреста" фінанси з якого направлятимуть на допомогу Україні та постраждалим з нашої країни, інформує УНН з посиланням на сайт "Росоннері".
Деталі
Клуб спільно з Андрієм Шевченком розробив унікальний варіант форми. Це копія екіпірування зразка 2003 року з окремими змінами – "синьо-жовтими" мотивами та написом "Мілан" за мир". Придбати футболку буде можливість в офіційному онлайн-магазині з 11 березня.
Будуть і інші подібні благодійні аукціони, зокрема на продаж виставлять футболки з українським прапором, написом "Мир" і автографами футболістів, в яких команда виходила на розминку перед кубковим матчем з "Інтером".
Також анонсували продаж футболки з написом "Мілан" за мир", в яких 12 березня жіноча команда "Мілана" зіграє проти "Ювентуса" у півфіналі Кубка Італії.
Варто зазначити, що академія "Мілана" літом візьме участь в організації спеціального дитячого табору для дітей, які вимушено залишили Україну.
Що передувало цьому
Клуб НБА здійснив допомогу українським переселенцям.