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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 57895 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 119873 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 149155 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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1 квітня, 11:39 • 200236 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 194289 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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1 квітня, 10:07 • 183543 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 156315 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 118124 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

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1 квітня, 07:46 • 110459 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 329495 перегляди

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Клуб НБА здійснив допомогу українським переселенцям

Клуб НБА здійснив допомогу українським переселенцям

Київ • УНН

 • 112601 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Клуб Національної баскетбольної асоціації "Юта Джаз" допоміг вимушеним переселенцям з України, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Деталі

"Юта Джаз" оплатила 32 200 ночей проживання через сервіс "Airbnb" для постраждалих від російської збройної агресії.

Безпосередньо сам сервіс раніше оголосив про надання житла на короткотривалий термін для більш ніж 100 тис. українців.

Зауважимо, що "Юта" проводить доволі успішний сезон і наразі перебуває в топ-4 найкращих команд регулярного чемпіонату НБА Західної конференції.

Що передувало цьому

Закрийте небо: українець став найрезультативнішим баскетболістом матчу Єврокубку і звернувся до НАТО.

Українські Національні Новини

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