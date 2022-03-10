Клуб НБА здійснив допомогу українським переселенцям
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Клуб Національної баскетбольної асоціації "Юта Джаз" допоміг вимушеним переселенцям з України, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Деталі
"Юта Джаз" оплатила 32 200 ночей проживання через сервіс "Airbnb" для постраждалих від російської збройної агресії.
Безпосередньо сам сервіс раніше оголосив про надання житла на короткотривалий термін для більш ніж 100 тис. українців.
Зауважимо, що "Юта" проводить доволі успішний сезон і наразі перебуває в топ-4 найкращих команд регулярного чемпіонату НБА Західної конференції.
Що передувало цьому
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