Клуб НБА осуществил помощь украинским переселенцам
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Юта Джаз" помог вынужденным переселенцам с Украины, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Детали
"Юта Джаз" оплатила 32 200 ночей проживания через сервис "Airbnb" для пострадавших от российской вооруженной агрессии.
Непосредственно сам сервис ранее объявил о предоставлении жилья на короткий срок для более чем 100 тыс. украинцев.
Заметим, что "Юта" проводит довольно успешный сезон и сейчас находится в топ-4 лучших команд регулярного чемпионата НБА Западной конференции.
Что предшествовало этому
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