Бывший клуб Шевченко запустил масштабную акцию в поддержку Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Итальянский ФК "Милан" создал специальный канал для сбора средств для итальянского "Красного Креста" финансы из которого будут направлять на помощь Украине и пострадавшим из нашей страны, информирует УНН со ссылкой на сайт "Росоннери".
Детали
Клуб совместно с Андреем Шевченко разработал уникальный вариант формы. Это копия экипировки образца 2003 года с отдельными изменениями - "сине-желтыми" мотивами и надписью "Милан за мир". Купить футболку будет возможность в официальном онлайн-магазине с 11 марта.
Будут и другие подобные благотворительные аукционы, в частности, на продажу выставят футболки с украинским флагом, надписью "Мир" и автографами футболистов, в которых команда выходила на разминку перед кубковым матчем с "Интером".
Также анонсировали продажу футболки с надписью "Милан за мир", в которых 12 марта женская команда "Милан" сыграет против "Ювентуса" в полуфинале Кубка Италии.
Стоит отметить, что академия "Милана" летом примет участие в организации специального детского лагеря для детей, которые вынужденно покинули Украину.
Что предшествовало этому
Клуб НБА осуществил помощь украинским переселенцам.