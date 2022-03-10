Бывший клуб Шевченко запустил масштабную акцию в поддержку Украины

Детали

Клуб совместно с Андреем Шевченко разработал уникальный вариант формы. Это копия экипировки образца 2003 года с отдельными изменениями - "сине-желтыми" мотивами и надписью "Милан за мир". Купить футболку будет возможность в официальном онлайн-магазине с 11 марта.

Будут и другие подобные благотворительные аукционы, в частности, на продажу выставят футболки с украинским флагом, надписью "Мир" и автографами футболистов, в которых команда выходила на разминку перед кубковым матчем с "Интером".

Также анонсировали продажу футболки с надписью "Милан за мир", в которых 12 марта женская команда "Милан" сыграет против "Ювентуса" в полуфинале Кубка Италии.

Стоит отметить, что академия "Милана" летом примет участие в организации специального детского лагеря для детей, которые вынужденно покинули Украину.

Что предшествовало этому

Клуб НБА осуществил помощь украинским переселенцам.