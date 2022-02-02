Колишній футболіст збірної України Марлос знайшов новий клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Колишній півзахисник збірної України та "Шахтаря" Марлос став гравцем бразильського ФК "Атлетіко Паранаенсе", повідомляє УНН з посиланням на сайт бразильського колективу.
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33-річний футболіст підписав контракт із "Атлетіко Паранаенсе" до кінця 2022 року. Марлос виступатиме під 10-м ігровим номером. Футболіст не грав у рідній країні з 2011 року, звідки він перебрався до України та спочатку виступав за "Металіст" (2012 – 2014 роки), а потім за "Шахтар" (2014 – 2021 роки).
Примітно, що новий клуб Марлоса завершив минулий чемпіонат на 14-му місці бразильської Серії А.
Марлос став першим українцем, який виступить у цій же серії.
Нагадаємо
Як раніше повідомляв УНН, один із лідерів збірної України відновився після травми.