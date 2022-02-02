Футбол: один із лідерів збірної України відновився після травми
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Український футболіст англійського “Манчестер Сіті” Олександр Зінченко відновився після травми, передає УНН з посиланням на Instagram гравця.
Зінченко вже відновив тренування в англійському “Манчестер Сіті”.
Цитата
“Радий знову бути з хлопцями”, — підкреслив футболіст у Instagram.
Доповнення
Востаннє Зінченко грав за “містян” ще 26 грудня у матчі проти “Лестера”. Після цього гравець до заявки команди не потрапляв.
Контекст
“Манчестер Сіті” без Зінченка перервав переможну серію в АПЛ.