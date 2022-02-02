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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 73255 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Футбол: один із лідерів збірної України відновився після травми

Футбол: один із лідерів збірної України відновився після травми

Київ • УНН

 • 13614 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Український футболіст англійського “Манчестер Сіті” Олександр Зінченко відновився після травми, передає УНН з посиланням на Instagram гравця.

Зінченко вже відновив тренування в англійському “Манчестер Сіті”.

Цитата

“Радий знову бути з хлопцями”, — підкреслив футболіст у Instagram.

Доповнення

Востаннє Зінченко грав за “містян” ще 26 грудня у матчі проти “Лестера”. Після цього гравець до заявки команди не потрапляв.

Контекст

“Манчестер Сіті” без Зінченка перервав переможну серію в АПЛ.

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