Футбол: один із лідерів збірної України відновився після травми

Зінченко вже відновив тренування в англійському “Манчестер Сіті”.

Цитата

“Радий знову бути з хлопцями”, — підкреслив футболіст у Instagram.

Доповнення

Востаннє Зінченко грав за “містян” ще 26 грудня у матчі проти “Лестера”. Після цього гравець до заявки команди не потрапляв.

Контекст

“Манчестер Сіті” без Зінченка перервав переможну серію в АПЛ.