Футбол: один из лидеров сборной Украины восстановился после травмы

Зинченко уже возобновил тренировки в английском “Манчестер Сити”.

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“Рад снова быть с ребятами”, — подчеркнул футболист в Instagram.

Дополнения

Последний раз Зинченко играл за “горожан” еще 26 декабря в матче против" Лестера“. После этого игрок в заявку команды не попадал.

Контекст

“Манчестер Сити” без Зинченко прервал победную серию в АПЛ.