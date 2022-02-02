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15 марта, 19:03 • 102867 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 134578 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118658 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112534 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102202 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100171 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87617 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 120418 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Футбол: один из лидеров сборной Украины восстановился после травмы

Футбол: один из лидеров сборной Украины восстановился после травмы

Киев • УНН

 • 13609 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Украинский футболист английского “Манчестер Сити” Александр Зинченко восстановился после травмы, передает УНН со ссылкой на Instagram игрока.

Зинченко уже возобновил тренировки в английском “Манчестер Сити”.

Цитата

“Рад снова быть с ребятами”, — подчеркнул футболист в Instagram.

Дополнения

Последний раз Зинченко играл за “горожан” еще 26 декабря в матче против" Лестера“. После этого игрок в заявку команды не попадал.

Контекст

“Манчестер Сити” без Зинченко прервал победную серию в АПЛ.

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