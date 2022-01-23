“Манчестер Сіті” без Зінченка перервав переможну серію в АПЛ

Деталі

Команда Хосепа Гвардіоли перервала 8-матчеву переможну серію у всіх турнірах, зігравши з рахунком 1:1.

На сьомій хвилині рахунок був відкритим зусиллями Вокера-Пітерса, а Ляпорт у середині другої половини вирівняв становище для “Містян”.

Зауважимо, що Зінченко продовжує відновлюватися після коронавірусу.

Доповнення

У турнірній таблиці АПЛ “Манчестер Сіті” лідирує із величезним відривом. “Ліверпуль” відстає на 12 очок (при двох матчах у запасі), а “Челсі” — на 13 пунктів.