“Манчестер Сіті” без Зінченка перервав переможну серію в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. ФК “Манчестер Сіті” без українця Олександра Зінченка провів гру в гостях із “Саутгемптоном”, повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.
Деталі
Команда Хосепа Гвардіоли перервала 8-матчеву переможну серію у всіх турнірах, зігравши з рахунком 1:1.
На сьомій хвилині рахунок був відкритим зусиллями Вокера-Пітерса, а Ляпорт у середині другої половини вирівняв становище для “Містян”.
Зауважимо, що Зінченко продовжує відновлюватися після коронавірусу.
Доповнення
У турнірній таблиці АПЛ “Манчестер Сіті” лідирує із величезним відривом. “Ліверпуль” відстає на 12 очок (при двох матчах у запасі), а “Челсі” — на 13 пунктів.