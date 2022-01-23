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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 76932 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

“Манчестер Сіті” без Зінченка перервав переможну серію в АПЛ

“Манчестер Сіті” без Зінченка перервав переможну серію в АПЛ

Київ • УНН

 • 21346 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. ФК “Манчестер Сіті” без українця Олександра Зінченка провів гру в гостях із “Саутгемптоном”, повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.

Деталі

Команда Хосепа Гвардіоли перервала 8-матчеву переможну серію у всіх турнірах, зігравши з рахунком 1:1.
На сьомій хвилині рахунок був відкритим зусиллями Вокера-Пітерса, а Ляпорт у середині другої половини вирівняв становище для “Містян”.

Зауважимо, що Зінченко продовжує відновлюватися після коронавірусу.

Доповнення

У турнірній таблиці АПЛ “Манчестер Сіті” лідирує із величезним відривом. “Ліверпуль” відстає на 12 очок (при двох матчах у запасі), а “Челсі” — на 13 пунктів.

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