“Манчестер Сити” без Зинченко прервал победную серию в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. ФК “Манчестер Сити” без украинца Александра Зинченко провел игру в гостях с “Саутгемптоном”, сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.
Детали
Команда Хосепа Гвардиолы прервала 8-матчевую победную серию во всех турнирах, сыграв со счетом 1:1.
На седьмой минуте счет был открыт усилиями Уокера-Питерса, а Ляпорт в середине второй половины выровнял положение для “Горожан”.
Заметим, что Зинченко продолжает восстанавливаться после коронавируса.
Дополнение
В турнирной таблице АПЛ “Манчестер Сити” лидирует с огромным отрывом. “Ливерпуль” отстает на 12 очков (при двух матчах в запасе), а “Челси” — на 13 пунктов.