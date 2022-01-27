Колишній футболіст збірної Нідерландів поповнив ряди ФК "Рух"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Львівський "Рух" підсилився нідерландським захисником Лассаною Файє, який свій футбольний шлях розпочав в академії роттердамської "Спарти", передає УНН з посиланням на сайти клубів.
Деталі
У 2016-му захисник приєднався до нідерландського клубу "Вітесс". Після кількох матчів за команду U-19 виступав за молодіжку (44 матчі). У грудні 2016-го року дебютував за основну команду "Вітесса" в Кубку Нідерландів. Загалом за клуб із міста Арнем Лассана провів 20 матчів у Ередивізі.
Взимку 2019-го Файє повернувся у рідний клуб "Спарта", де розпочинав свою кар’єру. Щоправда, на цей раз захисник став гравцем основного складу. За роттердамський клуб у Ередивізі оборонець провів 21 матч. Ще два поєдинки зіграв у Кубку Нідерландів.
У 2020-му перейшов у клуб "АДО Ден Гааг". За період виступів за нову команду взяв участь у 12-ти іграх в Ередивізі.
Загалом у елітному футбольному дивізіоні Нідерландів Лассана Файє провів 55 матчів (4646 хвилин) та відзначився двома асистами.
Також захисник викликався у юнацькі збірні Нідерландів: U-16, U-17 та U-20. Загалом у помаранчевій футболці Лассана зіграв у чотирьох матчах.
Доповнення
Французький хавбек став гравцем ФК "Рух".