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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Шахед-136

Колишній футболіст збірної Нідерландів поповнив ряди ФК "Рух"

Колишній футболіст збірної Нідерландів поповнив ряди ФК "Рух"

Київ • УНН

 • 17998 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Львівський "Рух" підсилився нідерландським захисником Лассаною Файє, який свій футбольний шлях розпочав в академії роттердамської "Спарти", передає УНН з посиланням на сайти клубів.

Деталі

У 2016-му захисник приєднався до нідерландського клубу "Вітесс". Після кількох матчів за команду U-19 виступав за молодіжку (44 матчі). У грудні 2016-го року дебютував за основну команду "Вітесса" в Кубку Нідерландів. Загалом за клуб із міста Арнем Лассана провів 20 матчів у Ередивізі.

Взимку 2019-го Файє повернувся у рідний клуб "Спарта", де розпочинав свою кар’єру. Щоправда, на цей раз захисник став гравцем основного складу. За роттердамський клуб у Ередивізі оборонець провів 21 матч. Ще два поєдинки зіграв у Кубку Нідерландів.

У 2020-му перейшов у клуб "АДО Ден Гааг". За період виступів за нову команду взяв участь у 12-ти іграх в Ередивізі.

Загалом у елітному футбольному дивізіоні Нідерландів Лассана Файє провів 55 матчів (4646 хвилин) та відзначився двома асистами.

Також захисник викликався у юнацькі збірні Нідерландів: U-16, U-17 та U-20. Загалом у помаранчевій футболці Лассана зіграв у чотирьох матчах.

Доповнення

Французький хавбек став гравцем ФК "Рух".

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