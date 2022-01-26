Французький хавбек став гравцем ФК "Рух"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. 26-річний французький футбольний хавбек Фредді Плюман став першим зимовим новачком української команди Прем'єр-ліги "Рух" (Львів). Про це інформує УНН з посиланням на пресцентр клубу.
Що відомо
З 26-річним півзахисником "рухівці" уклали угоду терміном на півтора роки. "Жовто-чорні" кольори француз захищатиме під 11 номером.
Деталі
Свій футбольний шлях Плюман розпочав з академії французького "Ланса", а згодом почав виступати за дорослу команду. У першому ж своєму сезоні на професіональному рівні вінгер провів 20 матчів у французькій Лізі 2 і 2 поєдинки - у Кубку Франції. У цих зустрічах Фредді відзначився 1 голом.
Після такого вдалого дебюту у дорослому футболі Плюмана підписав представник АПЛ – "Фулхем". Улітку 2015-го гравець повернувся до Франції. Протягом трьох сезонів виступав за команди з другого та третього дивізіонів країни. З липня 2018-го по серпень 2020-го років Плюман грав у чемпіонаті Ізраїлю за "Хапоель" (Хадера) та "Бейтар" (Єрусалим). Попередній сезон француз провів у других дивізіонах Туреччини та Бельгії - за "Самсунспор" та "Вестерло".
Доповнення
Після відновлення чемпіонату України "Рух" продовжить виступи із 11 місця в таблиці (18 очок).