Колишній футболіст іспанського клубу став гравцем “Минаю”

Деталі

28-річний гравець, за позицією — центральний півзахисник. Вихованець київського футболу. Має величезний досвід ігор на вищому рівні — грав за “Оболонь”, київське “Динамо”, полтавську “Ворсклу”, львівські “Карпати”. Закарпатським вболівальникам добре відомий за виступами за ужгородську “Говерлу” в сезоні 2014/2015, де встиг забити 6 голів.

Встиг пограти і за кордоном — за клуб нижчої ліги Іспанії “Алькоркон” та клуб еліти Польщі — “Подбескідзе”.

Зауважимо, що свого часу Мякушка викликали в молодіжну та національну збірну України.

Що передувало

Мілевський може отримати роботу в структурі “Динамо”.