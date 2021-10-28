Колишній футболіст іспанського клубу став гравцем “Минаю”
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Новим футболістом клубу Української Прем’єр-ліги— “Миная”, став Сергій Мякушко. Цього тижня він підписав контракт з командою. Про це свідчать сайту “Миная”, передає УНН.
Деталі
28-річний гравець, за позицією — центральний півзахисник. Вихованець київського футболу. Має величезний досвід ігор на вищому рівні — грав за “Оболонь”, київське “Динамо”, полтавську “Ворсклу”, львівські “Карпати”. Закарпатським вболівальникам добре відомий за виступами за ужгородську “Говерлу” в сезоні 2014/2015, де встиг забити 6 голів.
Встиг пограти і за кордоном — за клуб нижчої ліги Іспанії “Алькоркон” та клуб еліти Польщі — “Подбескідзе”.
Зауважимо, що свого часу Мякушка викликали в молодіжну та національну збірну України.
Що передувало
Мілевський може отримати роботу в структурі “Динамо”.