Бывший футболист испанского клуба стал игроком "Миную"

Подробности

28-летний игрок, по позиции – центральный полузащитник. Воспитанник киевского футбола. Имеет огромный опыт игр на высшем уровне — играл за Оболонь, киевское Динамо, полтавскую Ворскл, львовские Карпаты. Закарпатским болельщикам хорошо известен по выступлениям за ужгородскую Говерлу в сезоне 2014/2015, где успел забить 6 голов.

Успел поиграть и за границей - за клуб низшей лиги Испании "Алькоркон" и клуб элиты Польши - "Подбескидзе".

Заметим, что в свое время Мякушко вызвали в молодежную и национальную сборную Украины.

Что предшествовало

Милевский может получить работу в структуре "Динамо".