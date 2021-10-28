Бывший футболист испанского клуба стал игроком "Миную"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Новым футболистом клуба Украинской Премьер-лиги - "Миная", стал Сергей Мякушко. На этой неделе он подписал контракт с командой. Об этом свидетельствуют сайты Миная, передает УНН.
Подробности
28-летний игрок, по позиции – центральный полузащитник. Воспитанник киевского футбола. Имеет огромный опыт игр на высшем уровне — играл за Оболонь, киевское Динамо, полтавскую Ворскл, львовские Карпаты. Закарпатским болельщикам хорошо известен по выступлениям за ужгородскую Говерлу в сезоне 2014/2015, где успел забить 6 голов.
Успел поиграть и за границей - за клуб низшей лиги Испании "Алькоркон" и клуб элиты Польши - "Подбескидзе".
Заметим, что в свое время Мякушко вызвали в молодежную и национальную сборную Украины.
Что предшествовало
Милевский может получить работу в структуре "Динамо".