Колишній член пвк вагнера постав перед судом у Норвегії за бійку у барі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Колишній член Wagner Group, який шукає притулку в Норвегії, зізнався в опорі арешту після бійки в барі та носінні пневматичної зброї, передає УНН.
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Андрій Медведєв постав перед судом Осло у вівторок. Він заперечував застосування насильства до поліцейських, які у лютому вдягли на нього наручники біля пабу в Осло, повідомило норвезьке інформаційне агентство NTB.
"Він не зовсім розумів, що відбувається, і запанікував", - сказав NTB його адвокат. "Він вважає, що не штовхав, а плював, бо було боляче", коли на нього одягли кайданки.
Медведєв також визнав себе винним у носінні пневматичної зброї в іншому березневому епізоді, коли він пішов у паб у центрі Осло.
Він, ймовірно, отримає короткий термін, сказав NTB прокурор Вегард Гьєртсен. Коли буде виголошено вирок, не уточнюється.
Що передувало
Медведєв, який заявив, що побоюється за своє життя у разі повернення до росії, на початку цього року втік до Норвегії, незаконно перетнув кордон із росією.
Медведєв сказав, що спочатку він підписався на вступ до групи вагнера з липня до листопада 2022 року, але пішов після того, як його контракт було продовжено без його згоди. Він заявляв, що готовий дати свідчення про будь-які військові злочини, свідком яких він був, і заперечував свою участь у них.
Раніше він, як повідомляється, заявив російській дисидентській групі Gulagu.net, що готовий розповісти все, що йому відомо про тіньову приватну військову компанію і її власника євгена пригожина, мільйонера, який має зв'язки з путіним.