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Бывший член пвк вагнера предстал перед судом в Норвегии за драку в баре

Киев • УНН

 • 397151 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Бывший член Wagner Group, который ищет убежища в Норвегии, признался в сопротивлении аресту после драки в баре и ношении пневматического оружия, передает УНН.

Детали

Андрей Медведев предстал перед судом Осло во вторник. Он отрицал применение насилия к полицейским, которые в феврале надели на него наручники возле паба в Осло, сообщило норвежское информационное агентство NTB.

"Он не совсем понимал, что происходит, и запаниковал", - сказал NTB его адвокат. "Он считает, что не толкал, а плевал, потому что было больно", когда на него надели наручники.

Медведев также признал себя виновным в ношении пневматического оружия в другом мартовском эпизоде, когда он пошел в паб в центре Осло.

Он, вероятно, получит короткий срок, сказал NTB прокурор Вегард Гьертсен. Когда будет вынесен приговор, не уточняется.

Что предшествовало

Медведев, который заявил, что опасается за свою жизнь в случае возвращения в россию, в начале этого года сбежал в Норвегию, незаконно пересек границу с россией.

Медведев сказал, что первоначально он подписался на вступление в группу вагнера с июля по ноябрь 2022 года, но ушел после того, как его контракт был продлен без его согласия. Он заявлял, что готов дать показания о любых военных преступлениях, свидетелем которых он был, и отрицал свое участие в них.

Ранее он, как сообщается, заявил российской диссидентской группе Gulagu.net, что готов рассказать все, что ему известно о теневой частной военной компании и ее владельце евгении пригожине, миллионере, имеющем связи с путиным.

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