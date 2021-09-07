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Колишні військові у Британії готували напади на Центри вакцинації

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Військове угрупування у Великій Британії у Telegram планувало напади на Центри вакцинації. Про це пише Daily Mail, передає УНН.

Деталі

Група “Ветерани 4 Свобода” була заснована колишнім коммандос Королівської морської і складається з більш ніж 200 колишніх військовослужбовців і жінок, які виступають проти щеплень.

Члени групи спілкувалися через додаток для шифрування повідомлень Telegram, де обговорення включало можливі напади на Центри вакцинації. Один учасник поділився реєстраційними номерами автомобілів працівників центру вакцин.

Члени групи стверджували, що вона має 16 оперативних “осередків”, секретне командування керівництва, і обговорювали питання придбання смертельних арбалетів.

Нагадаємо

Велика Британія відмовиться від масової вакцинації підлітків.

Вчені у Великій Британії описали ряд можливих сценаріїв розвитку мутацій коронавірусу, один з яких передбачає, що смертність нового потенційного штаму може скласти 35%.

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