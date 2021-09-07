Колишні військові у Британії готували напади на Центри вакцинації

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Група “Ветерани 4 Свобода” була заснована колишнім коммандос Королівської морської і складається з більш ніж 200 колишніх військовослужбовців і жінок, які виступають проти щеплень.

Члени групи спілкувалися через додаток для шифрування повідомлень Telegram, де обговорення включало можливі напади на Центри вакцинації. Один учасник поділився реєстраційними номерами автомобілів працівників центру вакцин.

Члени групи стверджували, що вона має 16 оперативних “осередків”, секретне командування керівництва, і обговорювали питання придбання смертельних арбалетів.

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