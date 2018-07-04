Колапс на Одещині: ремонт залізничних колій продовжується
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. 3 липня о 14:18 на перегоні Іванівка — Веселий Кут в Одеській області сталося сходження 14 вантажних вагонів, унаслідок чого порушено габарит на обох коліях перегону. Станом на 7 ранку, 4 липня, ремонт залізничних колій продовжується. Про це повідомили УНН у прес-службі ДСНС.
"Станом на 7 годину 4 липня відновлювальні роботи продовжуються", - наголосили рятувальники.
У ДСНС також підкреслили, що жертв та постраждалих в результаті інциденту немає. Загрози навколишньому середовищу немає. Рух потягів здійснюється об’їзними коліями.
Як повідомляв УНН, "Укрзалізниця" спрямувала два пасажирські автобуси на станцію Затишшя для перевезення пасажирів поїзда № 65 Москва — Кишинів до прикордонної станції Кучурган з Молдовою через інцидент, який стався в Одеській області, де 3 липня з рейок зійшли 14 вантажних вагонів.