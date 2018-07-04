Колапс на Одещині: ремонт залізничних колій продовжується

"Станом на 7 годину 4 липня відновлювальні роботи продовжуються", - наголосили рятувальники.



У ДСНС також підкреслили, що жертв та постраждалих в результаті інциденту немає. Загрози навколишньому середовищу немає. Рух потягів здійснюється об’їзними коліями.

Як повідомляв УНН, "Укрзалізниця" спрямувала два пасажирські автобуси на станцію Затишшя для перевезення пасажирів поїзда № 65 Москва — Кишинів до прикордонної станції Кучурган з Молдовою через інцидент, який стався в Одеській області, де 3 липня з рейок зійшли 14 вантажних вагонів.