Коллапс в Одесской области: ремонт железнодорожных путей продолжается

"По состоянию на 7:00 4 июля восстановительные работы продолжаются", - отметили спасатели.



В ГСЧС также подчеркнули, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Угрозы окружающей среде нет. Движение поездов осуществляется по объездным путям.

Как сообщал УНН, "Укрзализныця" направила два пассажирских автобуса на станцию Затишье для перевозки пассажиров поезда № 65 Москва - Кишинев до пограничной станции Кучурган с Молдовой из-за инцидента, который произошел в Одесской области, где 3 июля с рельсов сошли 14 грузовых вагонов.