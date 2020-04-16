KOKTEBEL поділився рецептом особливого коктейлю на основі коньяку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Український бренд коньяку KOKTEBEL поділився рецептом особливого коктейлю для поціновувачів витриманих напоїв, передає УНН із посиланням на сторінку алкогольного напою у Facebook.
Для приготування коктейлю знадобляться такі інгредієнти:
▪️ мигдаль — 6 шт;
▪️ цедра лимона — 100 г;
▪️ коньяк – 1 л.
Рецепт приготування коктейлю простий, але вимагає трохи часу.
Для початку потрібно подрібнити мигдаль і покласти його у скляну посудину.
До отриманої суміші треба додати смужки цедри лимону і залити її 150 мл. коньяку.
Отриманий напій треба настоювати 3 тижні.
"Залишки коньяку можете пити рівними порціями протягом 3 тижнів, поки коктейль витримується, або спустошити пляшку до кінця вечора", - зауважують у KOKTEBEL.