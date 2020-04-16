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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 3000 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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KOKTEBEL поделился рецептом особого коктейля на основе коньяка

KOKTEBEL поделился рецептом особого коктейля на основе коньяка

Киев  •  УНН

 • 12145 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Украинский бренд коньяка KOKTEBEL поделился рецептом особого коктейля для ценителей выдержанных напитков, передает УНН со ссылкой на страницу алкогольного напитка в Facebook.

Для приготовления коктейля понадобятся следующие ингредиенты:

▪️ миндаль - 6 шт;

▪️ цедра лимона - 100 г;

▪️ коньяк - 1 л.

Рецепт приготовления коктейля прост, но требует немного времени.

Для начала нужно измельчить миндаль и положить его в стеклянный сосуд.

К полученной смеси надо добавить полоски цедры лимона и залить ее 150 мл. коньяка.

Полученный напиток надо настаивать 3 недели.

"Остатки коньяка можете пить равными порциями в течение 3 недель, пока коктейль выдерживается, или опустошить бутылку до конца вечера", - отмечают в KOKTEBEL.

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