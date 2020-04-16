KOKTEBEL поделился рецептом особого коктейля на основе коньяка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Украинский бренд коньяка KOKTEBEL поделился рецептом особого коктейля для ценителей выдержанных напитков, передает УНН со ссылкой на страницу алкогольного напитка в Facebook.
Для приготовления коктейля понадобятся следующие ингредиенты:
▪️ миндаль - 6 шт;
▪️ цедра лимона - 100 г;
▪️ коньяк - 1 л.
Рецепт приготовления коктейля прост, но требует немного времени.
Для начала нужно измельчить миндаль и положить его в стеклянный сосуд.
К полученной смеси надо добавить полоски цедры лимона и залить ее 150 мл. коньяка.
Полученный напиток надо настаивать 3 недели.
"Остатки коньяка можете пить равными порциями в течение 3 недель, пока коктейль выдерживается, или опустошить бутылку до конца вечера", - отмечают в KOKTEBEL.